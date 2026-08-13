Delta Air Lines Aktie 3074948 / US2473617023
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Delta Air Lines-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Delta Air Lines-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 36.35 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Delta Air Lines-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 275.103 Delta Air Lines-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 24’740.03 USD, da sich der Wert einer Delta Air Lines-Aktie am 12.08.2026 auf 89.93 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 147.40 Prozent angezogen.
Delta Air Lines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 59.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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