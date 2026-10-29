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|Rentabler Delta Air Lines-Einstieg?
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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delta Air Lines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Delta Air Lines-Investment gewesen.
Am 29.10.2021 wurde das Delta Air Lines-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39.13 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 25.556 Delta Air Lines-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 80.35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’053.41 USD wert. Damit wäre die Investition um 105.34 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Delta Air Lines eine Börsenbewertung in Höhe von 52.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Delta Air Lines Inc.
Analysen zu Delta Air Lines Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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