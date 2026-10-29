S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delta Air Lines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 29.10.2021 wurde das Delta Air Lines-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39.13 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 25.556 Delta Air Lines-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 80.35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’053.41 USD wert. Damit wäre die Investition um 105.34 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Delta Air Lines eine Börsenbewertung in Höhe von 52.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch