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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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Lukratives Dell Technologies-Investment? 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dell Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Dell Technologies
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Dell Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Dell Technologies-Aktie an diesem Tag bei 50.63 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 197.509 Dell Technologies-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Dell Technologies-Aktie auf 440.97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87’095.43 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 87’095.43 USD, was einer positiven Performance von 770.95 Prozent entspricht.

Dell Technologies wurde am Markt mit 297.25 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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