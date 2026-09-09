Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dell Technologies-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Dell Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Dell Technologies-Aktie an diesem Tag 48.55 USD wert. Bei einem Dell Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.060 Dell Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’099.64 USD, da sich der Wert einer Dell Technologies-Aktie am 08.09.2026 auf 533.88 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 1’099.64 USD entspricht einer Performance von +999.64 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Dell Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 340.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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