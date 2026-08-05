Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dell Technologies-Investment im Blick
|
05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dell Technologies-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurden Dell Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 53.24 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 18.783 Dell Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 8’776.67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 467.27 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 777.67 Prozent angezogen.
Der Dell Technologies-Wert an der Börse wurde auf 278.15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
16:29
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.07.26
|S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Dell Technologies
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Dell Technologies am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.