S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Dell Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 53.24 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 18.783 Dell Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 8’776.67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 467.27 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 777.67 Prozent angezogen.

Der Dell Technologies-Wert an der Börse wurde auf 278.15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch