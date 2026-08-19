Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investmentbeispiel
|
19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Dell Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Dell Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Dell Technologies-Papier an diesem Tag bei 12.13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dell Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8.245 Dell Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 3’863.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 468.65 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 3’863.82 USD, was einer positiven Performance von 3’763.82 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Dell Technologies belief sich zuletzt auf 312.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
20:27
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies bricht am Mittwochabend ein (finanzen.ch)
|
20:03
|Handel in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
18:00
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies verzeichnet am Nachmittag herbe Einbussen (finanzen.ch)
|
16:01
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Dell Technologies
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas fester -- SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.