S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dell Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Dell Technologies-Papier an diesem Tag bei 12.13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dell Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8.245 Dell Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 3’863.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 468.65 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 3’863.82 USD, was einer positiven Performance von 3’763.82 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Dell Technologies belief sich zuletzt auf 312.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch