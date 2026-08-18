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Deere Aktie 924235 / US2441991054

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Deere-Anlage unter der Lupe 18.08.2026 16:02:29

S&P 500-Papier Deere-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deere von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Deere-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Deere
488.90 CHF -0.90%
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Die Deere-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Deere-Anteile an diesem Tag 76.94 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.300 Deere-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 599.92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 779.72 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 679.72 Prozent gesteigert.

Deere wurde am Markt mit 164.49 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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