S&P 500-Papier Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deere-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Deere-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Deere-Anteile bei 90.70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.103 Deere-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 691.28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 762.16 USD wert. Mit einer Performance von +662.16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Deere-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 180.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch