Deere Aktie 924235 / US2441991054
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Deere-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 04.08.2023 wurden Deere-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Deere-Aktie bei 424.04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.358 Deere-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.08.2026 1’426.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 605.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42.69 Prozent vermehrt.
Alle Deere-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 160.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Deere am 04.08.2026
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