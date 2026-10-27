S&P 500-Papier Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 27.10.2023 wurde das Deere-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 361.15 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Deere-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.769 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Deere-Aktien wären am 26.10.2026 1’775.58 USD wert, da der Schlussstand 641.25 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77.56 Prozent angezogen.

Deere war somit zuletzt am Markt 172.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch