DaVita Aktie 1139087 / US23918K1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|DaVita-Investmentbeispiel
|
05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DaVita-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren DaVita-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das DaVita-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 64.11 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 155.982 DaVita-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der DaVita-Aktie auf 178.69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’872.41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 178.72 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete DaVita eine Marktkapitalisierung von 11.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu DaVita Inc Registered Shs
|
16:02
|S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DaVita-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.09.26
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DaVita-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DaVita von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
14.09.26
|S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DaVita-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DaVita von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.08.26