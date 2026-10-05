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DaVita Aktie 1139087 / US23918K1088

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DaVita-Investmentbeispiel 05.10.2026 16:02:15

S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DaVita-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren DaVita-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

DaVita
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Heute vor 10 Jahren wurde das DaVita-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 64.11 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 155.982 DaVita-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der DaVita-Aktie auf 178.69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’872.41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 178.72 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete DaVita eine Marktkapitalisierung von 11.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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