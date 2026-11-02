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|Profitable DaVita-Investition?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel hätte eine Investition in DaVita von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in DaVita-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades DaVita-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 57.97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.725 DaVita-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 323.44 USD, da sich der Wert eines DaVita-Papiers am 30.10.2026 auf 187.50 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 223.44 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von DaVita belief sich zuletzt auf 11.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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