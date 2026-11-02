S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel hätte eine Investition in DaVita von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades DaVita-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 57.97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.725 DaVita-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 323.44 USD, da sich der Wert eines DaVita-Papiers am 30.10.2026 auf 187.50 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 223.44 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von DaVita belief sich zuletzt auf 11.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch