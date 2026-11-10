S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Datadog A von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Datadog A-Aktie statt. Der Schlusskurs der Datadog A-Anteile betrug an diesem Tag 188.80 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Datadog A-Aktie investiert hat, hat nun 5.297 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 951.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 179.62 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4.86 Prozent verkleinert.

Am Markt war Datadog A jüngst 64.30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch