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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Datadog A von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Datadog A-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Datadog A-Aktie statt. Der Schlusskurs der Datadog A-Anteile betrug an diesem Tag 188.80 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Datadog A-Aktie investiert hat, hat nun 5.297 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 951.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 179.62 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4.86 Prozent verkleinert.
Am Markt war Datadog A jüngst 64.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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