Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Datadog A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Datadog A-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89.44 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.118 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Datadog A-Aktie auf 260.78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 291.57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 191.57 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Datadog A zuletzt 84.12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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