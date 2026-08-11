S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Datadog A-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89.44 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.118 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Datadog A-Aktie auf 260.78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 291.57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 191.57 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Datadog A zuletzt 84.12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch