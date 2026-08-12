Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Darden Restaurants von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Darden Restaurants-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Darden Restaurants-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Darden Restaurants-Aktie an diesem Tag 205.13 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.487 Darden Restaurants-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 106.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 218.90 USD belief. Das entspricht einem Plus von 6.71 Prozent.
Zuletzt verbuchte Darden Restaurants einen Börsenwert von 24.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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