Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Darden Restaurants-Investment von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Darden Restaurants-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Darden Restaurants-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Darden Restaurants-Papier bei 62.42 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 160.205 Darden Restaurants-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 204.57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32’773.15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 227.73 Prozent zugenommen.
Am Markt war Darden Restaurants jüngst 23.53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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