Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: So viel hätte eine Investition in Darden Restaurants von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Darden Restaurants-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Darden Restaurants-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 191.54 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Darden Restaurants-Aktie investiert hat, hat nun 52.208 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 10’605.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 203.14 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.06 Prozent gesteigert.
Alle Darden Restaurants-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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