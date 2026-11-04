S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Darden Restaurants-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Darden Restaurants-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 180.22 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Darden Restaurants-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.555 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 219.39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.73 USD wert. Das entspricht einem Plus von 21.73 Prozent.

Jüngst verzeichnete Darden Restaurants eine Marktkapitalisierung von 25.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch