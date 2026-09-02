Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Darden Restaurants-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Darden Restaurants-Aktie statt. Zum Handelsende standen Darden Restaurants-Anteile an diesem Tag bei 62.33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Darden Restaurants-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.604 Darden Restaurants-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 215.56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 345.84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 245.84 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Darden Restaurants eine Börsenbewertung in Höhe von 24.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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