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Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053

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Lukratives Darden Restaurants-Investment? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Darden Restaurants-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Darden Restaurants-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Darden Restaurants
187.00 EUR 0.33%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Darden Restaurants-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Darden Restaurants-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 134.00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.746 Darden Restaurants-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153.43 USD, da sich der Wert eines Darden Restaurants-Papiers am 13.10.2026 auf 205.60 USD belief. Mit einer Performance von +53.43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Darden Restaurants einen Börsenwert von 22.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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