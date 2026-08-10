S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Danaher von vor 3 Jahren bedeutet

Am 10.08.2023 wurde die Danaher-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Danaher-Aktie betrug an diesem Tag 227.95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.439 Danaher-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 89.83 USD, da sich der Wert eines Danaher-Anteils am 07.08.2026 auf 204.76 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10.17 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Danaher belief sich zuletzt auf 143.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch