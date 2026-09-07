Danaher Aktie 923916 / US2358511028
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Danaher-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Danaher-Aktie Anlegern gebracht.
Die Danaher-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Danaher-Anteile an diesem Tag 225.77 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Danaher-Aktie investiert, befänden sich nun 4.429 Danaher-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 919.80 USD, da sich der Wert eines Danaher-Anteils am 04.09.2026 auf 207.66 USD belief. Mit einer Performance von -8.02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Danaher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 146.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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