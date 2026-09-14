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Danaher Aktie 923916 / US2358511028

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Profitable Danaher-Anlage? 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danaher-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Danaher-Investment gewesen.

Danaher
163.22 CHF -0.87%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Danaher-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 287.03 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Danaher-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34.840 Danaher-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 200.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’972.88 USD wert. Das entspricht einem Minus von 30.27 Prozent.

Danaher wurde jüngst mit einem Börsenwert von 140.33 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.70 S6CB3U
Short 14’805.95 13.64 SOXBAU
Short 15’350.05 8.89 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’875.07 14.09.2026 16:30:39
Long 13’361.61 19.27 SPB9EU
Long 13’083.25 13.91 S2B8UU
Long 12’533.43 8.97 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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