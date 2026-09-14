S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danaher-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Danaher-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 287.03 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Danaher-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34.840 Danaher-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 200.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’972.88 USD wert. Das entspricht einem Minus von 30.27 Prozent.

Danaher wurde jüngst mit einem Börsenwert von 140.33 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch