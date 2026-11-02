S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danaher-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Danaher-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Danaher-Papier bei 192.98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Danaher-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.518 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (232.23 USD), wäre die Investition nun 120.34 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20.34 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Danaher einen Börsenwert von 163.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch