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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danaher-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Danaher eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Danaher-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Danaher-Papier bei 192.98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Danaher-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.518 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (232.23 USD), wäre die Investition nun 120.34 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20.34 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Danaher einen Börsenwert von 163.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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