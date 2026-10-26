S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danaher von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Danaher-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Danaher-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 223.01 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Danaher-Aktie investiert hat, hat nun 44.841 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Danaher-Papiers auf 230.50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’335.86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.36 Prozent vermehrt.

Der Danaher-Wert an der Börse wurde auf 161.86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch