S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danaher von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Danaher-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 205.82 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Danaher-Aktie investierten, hätten nun 0.486 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 104.98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 216.07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.98 Prozent vermehrt.

Danaher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 152.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch