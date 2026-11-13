S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CVS Health-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem CVS Health-Papier statt. Diesen Tag beendete die CVS Health-Aktie bei 67.80 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die CVS Health-Aktie investiert hat, hat nun 14.749 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 1’324.34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89.79 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32.43 Prozent angewachsen.

CVS Health erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 114.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch