CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CVS Health-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren CVS Health-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades CVS Health-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 88.99 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die CVS Health-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11.237 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 85.20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 957.41 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 4.26 Prozent gleich.
Der Marktwert von CVS Health betrug jüngst 109.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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