CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren in CVS Health-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden CVS Health-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CVS Health-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 97.37 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 102.701 CVS Health-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 96.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’881.89 USD wert. Damit wäre die Investition um 1.18 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte CVS Health einen Börsenwert von 126.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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