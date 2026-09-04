CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in CVS Health-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden CVS Health-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CVS Health-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 93.84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.066 CVS Health-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 97.20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103.58 USD wert. Damit wäre die Investition um 3.58 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte CVS Health einen Börsenwert von 124.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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