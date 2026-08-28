S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades CVS Health-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CVS Health-Papier 83.71 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 119.460 CVS Health-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’100.23 USD, da sich der Wert einer CVS Health-Aktie am 27.08.2026 auf 92.92 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11.00 Prozent angewachsen.

CVS Health war somit zuletzt am Markt 120.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch