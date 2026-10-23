S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CVS Health von vor 5 Jahren eingefahren

Am 23.10.2021 wurden CVS Health-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 87.52 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.426 CVS Health-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 94.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’079.52 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.95 Prozent.

Der Börsenwert von CVS Health belief sich zuletzt auf 119.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch