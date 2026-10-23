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|CVS Health-Investition im Blick
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CVS Health von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen CVS Health-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 23.10.2021 wurden CVS Health-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 87.52 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.426 CVS Health-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 94.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’079.52 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.95 Prozent.
Der Börsenwert von CVS Health belief sich zuletzt auf 119.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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