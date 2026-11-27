Heute vor 10 Jahren wurden CVS Health-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das CVS Health-Papier letztlich bei 74.06 USD. Bei einem CVS Health-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.350 CVS Health-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 109.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81.06 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.45 Prozent angezogen.

CVS Health markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 103.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch