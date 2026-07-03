S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CVS Health-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden CVS Health-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 82.43 USD. Bei einem CVS Health-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.213 CVS Health-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127.04 USD, da sich der Wert eines CVS Health-Anteils am 02.07.2026 auf 104.72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27.04 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete CVS Health eine Marktkapitalisierung von 133.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch