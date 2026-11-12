S&P 500-Papier Cummins-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cummins von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cummins-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 479.49 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.086 Cummins-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 966.15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 463.26 USD belief. Mit einer Performance von -3.38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Cummins eine Marktkapitalisierung von 62.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch