Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Cummins-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Cummins-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cummins-Anteile an diesem Tag 411.78 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24.285 Cummins-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 12’810.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 527.50 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 28.10 Prozent.
Cummins war somit zuletzt am Markt 74.10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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