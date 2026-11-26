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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Cummins-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cummins-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 219.68 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.455 Cummins-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 420.72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 191.51 USD wert. Das entspricht einem Plus von 91.51 Prozent.
Zuletzt verbuchte Cummins einen Börsenwert von 56.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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