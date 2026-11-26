Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cummins-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 219.68 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.455 Cummins-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 420.72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 191.51 USD wert. Das entspricht einem Plus von 91.51 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cummins einen Börsenwert von 56.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch