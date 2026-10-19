CSX Aktie 923022 / US1264081035
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CSX-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CSX-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem CSX-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34.11 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CSX-Aktie investiert, befänden sich nun 293.169 CSX-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (48.68 USD), wäre die Investition nun 14’271.47 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42.71 Prozent angewachsen.
CSX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 90.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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