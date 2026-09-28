CSX Aktie 923022 / US1264081035
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren CSX-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden CSX-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das CSX-Papier an diesem Tag 10.00 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CSX-Aktie investiert, befänden sich nun 999.667 CSX-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 46’764.43 USD, da sich der Wert eines CSX-Papiers am 25.09.2026 auf 46.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 367.64 Prozent vermehrt.
CSX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 86.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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