CSX Aktie 923022 / US1264081035
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSX-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in CSX eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die CSX-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des CSX-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32.53 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die CSX-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 307.409 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 49.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’189.06 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51.89 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von CSX bezifferte sich zuletzt auf 91.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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