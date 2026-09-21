CSX Aktie 923022 / US1264081035
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen CSX-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit CSX-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29.71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33.659 CSX-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47.10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’585.32 USD wert. Mit einer Performance von +58.53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von CSX belief sich zuletzt auf 87.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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