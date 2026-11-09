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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSX-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in CSX-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
CSX-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der CSX-Aktie betrug an diesem Tag 30.17 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die CSX-Aktie investiert hat, hat nun 331.455 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 49.12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’281.07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 62.81 Prozent vermehrt.
CSX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 90.77 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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