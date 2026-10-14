S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Crown Castle von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das Crown Castle-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 94.54 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Crown Castle-Aktie investiert hat, hat nun 1.058 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 79.56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.15 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 84.15 USD entspricht einer negativen Performance von 15.85 Prozent.

Crown Castle wurde am Markt mit 34.18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch