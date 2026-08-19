S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das Crown Castle-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Crown Castle-Papier letztlich bei 100.23 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Crown Castle-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.977 Crown Castle-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 738.60 USD, da sich der Wert einer Crown Castle-Aktie am 18.08.2026 auf 74.03 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 26.14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Crown Castle bezifferte sich zuletzt auf 31.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch