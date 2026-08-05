Crown Castle Aktie 25810052 / US22822V1017
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Crown Castle-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Crown Castle-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Crown Castle-Aktie bei 96.22 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Crown Castle-Aktie investiert, befänden sich nun 103.928 Crown Castle-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 8’071.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77.66 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -19.29 Prozent.
Der Marktwert von Crown Castle betrug jüngst 32.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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