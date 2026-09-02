S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Crown Castle von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Crown Castle-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Crown Castle-Anteile bei 96.06 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Crown Castle-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.041 Anteilen. Die gehaltenen Crown Castle-Papiere wären am 01.09.2026 78.95 USD wert, da der Schlussstand 75.84 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -21.05 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Crown Castle eine Börsenbewertung in Höhe von 32.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch