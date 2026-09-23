S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crown Castle von vor 5 Jahren gekostet

Die Crown Castle-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Crown Castle-Papier an diesem Tag 184.36 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Crown Castle-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.542 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Crown Castle-Aktie auf 72.37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39.25 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60.75 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für Crown Castle eine Börsenbewertung in Höhe von 31.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch