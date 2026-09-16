S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crown Castle von vor 3 Jahren gekostet

Vor 3 Jahren wurde das Crown Castle-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Crown Castle-Aktie letztlich bei 98.41 USD. Bei einem Crown Castle-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 101.616 Crown Castle-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 7’443.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73.25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 25.57 Prozent verkleinert.

Alle Crown Castle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch