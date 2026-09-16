Crown Castle Aktie 25810052 / US22822V1017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukratives Crown Castle-Investment?
|
16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crown Castle von vor 3 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 3 Jahren wurde das Crown Castle-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Crown Castle-Aktie letztlich bei 98.41 USD. Bei einem Crown Castle-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 101.616 Crown Castle-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 7’443.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73.25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 25.57 Prozent verkleinert.
Alle Crown Castle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Crown Castle Corp
Analysen zu Crown Castle Corp
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.