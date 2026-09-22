S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRH von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem CRH-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das CRH-Papier an diesem Tag 114.72 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die CRH-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87.169 CRH-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’595.89 USD, da sich der Wert einer CRH-Aktie am 21.09.2026 auf 87.14 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 7’595.89 USD, was einer negativen Performance von 24.04 Prozent entspricht.

Der Marktwert von CRH betrug jüngst 57.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch