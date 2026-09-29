S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CRH-Investment von vor 3 Jahren verdient

CRH-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54.73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.827 CRH-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CRH-Aktie auf 83.75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53.02 Prozent vermehrt.

Am Markt war CRH jüngst 56.50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch